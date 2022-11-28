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1 час назад

Видео драки игроков «Зенита» и «Спартака» набрало 10 миллионов просмотров в Twitter

Inoprosport

Санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак» оригинально простились с футбольным 2022-м годом, устроив массовую драку в концовке невзрачного кубкового матча.

Видео драки игроков «Зенита» и «Спартака» набрало 10 миллионов просмотров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Битва на «Газпром Арене», протагонистами в которой выступили Шамар Николсон, Квинси Промес, Родригао и Вильмар Барриос, впечатлила своей брутальностью иностранных пользователей Twitter, которые активно делились этим видео среди своих подписчиков.

В итоге, меньше чем за сутки видео с фрагментами мордобоя сине-бело-голубых и красно-белых набрало больше 10 миллионов просмотров в социальной сети Twitter.

Судья встречи Владимир Москалев показал игрокам обеих команд 6 красных карточек.

Встреча «Зенита» и «Спартака» завершилась в серии пенальти, победу в которой праздновали петербуржцы.

Футбол,Вильмар Барриос,Владимир Москалев,Зенит,Спартак,
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