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1 час назад

Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о Роналду

Газета.Ru

Тренер сборной Ганы Отто Аддо принес извинения за свои слова о назначении пенальти на Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа против Португалии. Наставник эмоционально отреагировал на назначение одиннадцатиметрового удара, который стал рекордным для 37-летнего безработного игрока. Свою речь он сопроводил словами: «Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю Роналду с голом на 5-м ЧМ подряд. Судьи преподнесли особый подарок».

Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о Роналду
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.

Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», — передает слова Аддо A Bola.

Встреча между Португалией и Ганой завершилась победой европейцев со счетом 3:2. Роналду отметился голом с пенальти, еще по мячу забили Жоау Феликс и Рафаэль Леау. Команда единолично возглавляет группу H.

Сегодня португальцы сыграют против сборной Уругвая. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Футбол,Отто Аддо,Криштиану Роналду,
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