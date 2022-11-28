Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о Роналду

Тренер сборной Ганы Отто Аддо принес извинения за свои слова о назначении пенальти на Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа против Португалии. Наставник эмоционально отреагировал на назначение одиннадцатиметрового удара, который стал рекордным для 37-летнего безработного игрока. Свою речь он сопроводил словами: «Когда кто-то забивает, я могу его только поздравить. Поздравляю Роналду с голом на 5-м ЧМ подряд. Судьи преподнесли особый подарок».
«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.
Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», — передает слова Аддо A Bola.
Встреча между Португалией и Ганой завершилась победой европейцев со счетом 3:2. Роналду отметился голом с пенальти, еще по мячу забили Жоау Феликс и Рафаэль Леау. Команда единолично возглавляет группу H.
Сегодня португальцы сыграют против сборной Уругвая. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.