Тренер сборной Ганы Аддо извинился за слова о Роналду

«Я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы извиниться за слова, сказанные после прошлого матча.



Я не хотел быть грубым, но все-таки мои слова прозвучали довольно-таки грубо. Я был очень расстроен и эмоционален после игры. Надеюсь, меня за это не оштрафуют», — передает слова Аддо A Bola.