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26 минут назад

Мостовой: зачем Соболев выбежал на поле во время драки?

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Эксперт обвинил форварда в неправильных действиях. Советский и российский футболист Александр Мостовой оценил действия центрального нападающего «Спартака» Александра Соболева в массовой драке футболистов красно-белых и «Зенита» в рамках Кубка России.

Мостовой: зачем Соболев выбежал на поле во время драки?
Фото: BetassistBetassist

«Ни для кого не секрет, что 25-летний нападающий «Спартака» - не самый техничный игрок, это же все понимают. Мы в данный момент говорим о поступке Соболева: вы же видели, как футболист выбежал на поле, зачем? Об этом необходимо говорить. Я не понимаю подобные действия наших футболистов. Сейчас же все заняты поиском зачинщика той потасовки, а в чём проблема? У нас есть VAR, болельщики снимают с трибун на видео всё, уже давно можно было найти его», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Встреча завершилась ничьей 0:0 в основное время, по серии пенальти победили сине-бело-голубые (4:2).

Футбол,Александр Мостовой,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
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