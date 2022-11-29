Мостовой: зачем Соболев выбежал на поле во время драки?

«Ни для кого не секрет, что 25-летний нападающий «Спартака» - не самый техничный игрок, это же все понимают. Мы в данный момент говорим о поступке Соболева: вы же видели, как футболист выбежал на поле, зачем? Об этом необходимо говорить. Я не понимаю подобные действия наших футболистов. Сейчас же все заняты поиском зачинщика той потасовки, а в чём проблема? У нас есть VAR, болельщики снимают с трибун на видео всё, уже давно можно было найти его», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».