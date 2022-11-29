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54 минуты назад

Экс-тренер "Спартака" Романцев назвал сборную Польши трусами

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о национальной команде Польши.

«Так ведут себя только трусы»: Романцев о сборной Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не мы начали смешивать футбол с политикой. И я уже говорил, что после бойкота поляками матча с Россией для меня ни Левандовски, ни сборной этой страны просто не существует. Так ведут себя только трусы", — приводит слова спорта "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

«Россия как явление и российский футбол по-любому будут присутствовать во время всех мировых пиршеств»

В полуфинале стыкового турнира чемпионата мира 2022 года подопечные Валерия Карпина должны были сыграть со сборной Польши 24 марта. После решения ФИФА президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша заявил, что национальная команда не будет принимать участие в матче с россиянами.

В итоге из-за отстранения российской сборной поляки автоматически оказались в финале отборочного турнира.

Ранее Карпин сообщил, что в сборной России обнаружили сливающего информацию человека.

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