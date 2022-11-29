«Так ведут себя только трусы»: Романцев о сборной Польши

"Не мы начали смешивать футбол с политикой. И я уже говорил, что после бойкота поляками матча с Россией для меня ни Левандовски, ни сборной этой страны просто не существует. Так ведут себя только трусы", — приводит слова спорта "Спорт-Экспресс".