ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Александр Мостовой: не буду скучать по российскому футболу — ещё успеет надоесть

Чемпионат.comиещё 2

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался на тему зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

Мостовой сделал признание
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Скажу честно: не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идёт интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем. Российский футбол ещё успеет надоесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первые матчи в чемпионате России после зимней паузы состоятся в первых числах марта 2023 года. На первой строчке турнирной таблицы РПЛ располагается «Зенит», набравший 42 очка в 17 турах. Следом идёт «Спартак» (36), тройку замыкает «Ростов (35). Напомним, чемпионат России ушёл на зимнюю паузу ещё в середине ноября, но команды лиги провели два тура в Фонбет Кубке России.

Футбол,Егор Кабак,Александр Мостовой,Фонбет,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители