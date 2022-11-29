Мостовой сделал признание

«Скажу честно: не буду скучать по российскому футболу. Сейчас идёт интересный чемпионат мира. После чемпионата мира вернутся европейские чемпионаты, поэтому не заскучаем. Российский футбол ещё успеет надоесть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.