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45 минут назад

Колосков назвал массовую драку в матче «Зенита» и «Спартака» хорошим знаком

Газета.Ru

Почетный президент Российского футбольного союза прокомментировал массовую драку после матча 6-го тура группового этапа Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Колосков прокомментировал массовую драку в матче «Зенита» и «Спартака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта драка — результат всей борьбы и накала эмоций, которые были у игроков. Все началось с самой игры, и это вообще-то хороший знак. Это не безразличие какое-то к результатам матча. А действительно футболисты с полной самоотдачей, напряжением и колоссальной ответственностью подошли к матчу.

Ну и результат этих повышенных эмоций мы увидели после матча. Сейчас я бы не осуждал сильно ни одну из сторон», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Встреча прошла 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, 4:2 пен). Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба.

В результате драки главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил по три футболиста из каждой команды. У «Зенита» были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у москвичей — Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

Примечательно, что «Зенит», который изначально считался фаворитом этой группы, занял третью строчку и вышел только в «Путь регионов». «Спартак» при этом возглавил группу и вышел в плей-офф Кубка России с первого места.

Ранее бывший главный тренер сборной России Олег Романцев раскритиковал легионеров, устроивших драку в матче «Зенита» и «Спартака».

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