Один из лидеров АПЛ нацелился на форварда «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин может сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам Express, заинтересованность в переходе 22-летнего игрока проявляет «Ньюкасл». Руководство «сорок» планирует подписать Мойзе в январское трансферное окно.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кина составляет 20 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2025 года.