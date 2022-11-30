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1 час назад

Аргентинский боец UFC отреагировал на угрозы Сауля Альвареса в адрес Лео Месси

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Аргентинский боец UFC Сантьяго Понзиниббио отреагировал на резкие словах легендарного мексиканского боксёра Сауля Альвареса в адрес капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

Аргентинский боец UFC отреагировал на угрозы Альвареса в адрес Месси
Фото: betassist.rubetassist.ru

Канело не понравилось, что Лео во время празднования победы над сборной Мексики на ЧМ-2022 задел ногой футболку игрока мексиканцев, лежащую к тому же на полу.

«Пусть Месси молится богу, чтобы я его не нашёл!» — написал Альварес после инцидента.

«Я был зол. Нет смысла угрожать Месси. Все знают Лионеля. А если Альварес об этом не знает, то он не должен ничего такого говорить.

В спорте вполне нормально, когда игроки бросают футболки на пол, ведь они мокрые от пота. В действиях Месси точно не было ничего неуважительного. Все, кто знаком с ним, знают, что он безупречный спортсмен, пользующийся уважением.

Во встрече с Мексикой Месси провёл отличный матч. Брат, если хочешь драться, я готов, но оставь Лео в покое. Если связываешься с Месси, то связываешься со всей Аргентиной», — приводит слова Понзиниббио MMA Fighting.

Сборная Аргентины в двух матчах группового этапа ЧМ-2022 набрала 3 очка и занимает 2-е место в таблице группы С. Сегодня, 30 ноября, аргентинцы сыграют с Польшей.

Футбол,Лионель Месси,
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