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1 час назад

ФСПП потребовала признать банкротом бывшего тренера «Локомотива» Билича

Матч ТВ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Преображенского районного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) в отношении хорватского тренера Славена Билича, следует из картотеки суда.

Бывшего тренера «Локомотива» Билича потребовали признать банкротом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Заявление поступило в суд 28 ноября, к рассмотрению оно пока не принято.

Согласно Банку данных исполнительных приставов на сайте ФСПП, задолженность специалиста по налогам составляет свыше 4,4 миллиона рублей.

Биличу 54 года, он работал в «Локомотиве» в 2012–2013 годах. В сентябре хорват возглавил английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе. Прошлым местом работы хорватского специалиста был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул в этом году.

Футбол,Славена Билич,ФССП России,
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