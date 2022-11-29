Бывшего тренера «Локомотива» Билича потребовали признать банкротом

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Преображенского районного подразделения Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) в отношении хорватского тренера Славена Билича, следует из картотеки суда.
Заявление поступило в суд 28 ноября, к рассмотрению оно пока не принято.
Согласно Банку данных исполнительных приставов на сайте ФСПП, задолженность специалиста по налогам составляет свыше 4,4 миллиона рублей.
Биличу 54 года, он работал в «Локомотиве» в 2012–2013 годах. В сентябре хорват возглавил английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе. Прошлым местом работы хорватского специалиста был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул в этом году.