Бывшего тренера «Локомотива» Билича потребовали признать банкротом

Заявление поступило в суд 28 ноября, к рассмотрению оно пока не принято.

Биличу 54 года, он работал в «Локомотиве» в 2012–2013 годах. В сентябре хорват возглавил английский «Уотфорд», выступающий в Чемпионшипе. Прошлым местом работы хорватского специалиста был китайский «Бэйцзин Гоань», который он покинул в этом году.