​Ротенберг получил должность в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг получил должность в клубе. Он стал руководителем департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», о чём рассказывает пресс-служба «железнодорожников».

Основной задачей Бориса Ротенберга будет подготовка игроков для главной команды «Локомотива». В поле ответственности Ротенберга будет реализация единой системы подготовки молодых игроков для команд всех возрастов.