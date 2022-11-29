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16 минут назад

​Ротенберг получил должность в «Локомотиве»

Евро-футбол.Руиещё 3

Бывший футболист «Локомотива» Борис Ротенберг получил должность в клубе. Он стал руководителем департамента развития молодёжного футбола «Локомотива», о чём рассказывает пресс-служба «железнодорожников».

​Ротенберг получил должность в «Локомотиве»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Основной задачей Бориса Ротенберга будет подготовка игроков для главной команды «Локомотива». В поле ответственности Ротенберга будет реализация единой системы подготовки молодых игроков для команд всех возрастов.

В последние годы своей карьеры Борис Ротенберг почти не выходил на поле из-за серьёзной травмы. За первую команду «Локомотива» ему удалось провести только 17 матчей.

Футбол,Борис Ротенберг,
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