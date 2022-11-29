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1 час назад

​«Зенит» просит ЭСК рассмотреть неудаления Промеса и Умярова

Евро-футбол.Руиещё 4

«Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В нём питерский клуб просит рассмотреть ситуации с удалениями Вильмара Барриоса и Малкома, а также ситуации с неудалениями Куинси Промеса и Наиля Умярова. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

​«Зенит» просит ЭСК рассмотреть неудаления Промеса и Умярова
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что в концовке кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком» между футболистами состоялась массовая драка. Арбитр Владимир Москалёв показал красные карточки Малкому, Вильмару Барриосу, Родригао, Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону.

«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, но всё же финишировал только на третьем месте в своей группе Фонбет Кубка России.

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