​«Зенит» просит ЭСК рассмотреть неудаления Промеса и Умярова

«Зенит» направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В нём питерский клуб просит рассмотреть ситуации с удалениями Вильмара Барриоса и Малкома, а также ситуации с неудалениями Куинси Промеса и Наиля Умярова. Об этом рассказывает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Напомним, что в концовке кубкового матча между «Зенитом» и «Спартаком» между футболистами состоялась массовая драка. Арбитр Владимир Москалёв показал красные карточки Малкому, Вильмару Барриосу, Родригао, Александру Соболеву, Александру Селихову и Шамару Николсону.