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1 час назад

В «Баварии» высказались о возможности подписания контракта с Роналду

Lenta.ru

В «Баварии» высказались о возможности подписания контракта с Роналду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генеральный директор немецкого клуба «Бавария» Оливер Кан исключил возможность подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sports.

«Конечно, нашим долгом было рассмотреть, сможет ли он подойти нам. Но у нас есть четкая командная философия», — рассказал Кан. Он отметил, что в команде восхищены Роналду, однако игрок не соответствует их представлениям.

23 ноября стало известно, что Роналду вновь получил предложение от саудовского футбольного клуба «Аль-Наср». Обсуждаемые условия по зарплате близки к тем, которые были заявлены ранее, — 242 миллиона евро за два года.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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