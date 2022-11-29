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52 минуты назад

Круговой назвал лучшего бойца в составе «Зенита»

Евро-футбол.Руиещё 1

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал драку, произошедшую в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 — пен).

Круговой назвал лучшего бойца в составе «Зенита»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По словам футболиста, «красно-белые» провоцировали петербуржцев с самых первых минут встречи, из-за чего и началась потасовка. Отвечая на вопрос о лучшем бойце в составе «сине-бело-голубых», Круговой отметил колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.

«Кто лучший боец ММА? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал её около пяти минут. В его глазах была ярость», — приводит слова Кругового Sport24.

Напомним, что победа в прошедшем матче не позволила «Зениту» занять даже второе место в своей группе. «Спартак» же вышел в плей-офф турнира с первой строчки квартета B.

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