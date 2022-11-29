Главу Украинской ассоциации футбола арестовали

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца президента Ассоциации футбола Украины Андрея Павелко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».
По данным агентства, соответствующий приговор Павелко вынесли по делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, предназначавшейся на строительство завода по производству искусственной травы».
Арест главы футбольной ассоциации продлится до 22 января 2023 года.
При этом у него есть возможность выйти под залог, сумма которого составляет почти десять миллионов гривен (свыше 16 миллионов рублей).
Отметим, что дело о строительстве завода по производству искусственной травы изначально расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины, но в прошлом году его передали в нацполицию. В октябре 2022 года у Павелко дома были проведены обыски. Первоначально он имел статус свидетеля, но затем стал подозреваемым. Аналогичный приговор суд Киева также вынес в отношении генсекретаря футбольной ассоциации Юрия Записоцкого.