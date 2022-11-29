Экс-тренер сборной России Черчесов рассказал, что ему кричат на улицах в Венгрии

— «Прессуют» ли меня в Венгрии? Нет. Мы занимаемся своим делом, у нас есть конкретные турнирные и глобальные задачи, которые стараемся решать по максимуму. На сегодняшний день все идет так, как нужно.



Сталкиваюсь ли с русофобией? Нет, ни в клубе, ни вообще. В этом плане проблем нет.



В клубе общаюсь на немецком и английском. Пресс конференции даю на немецком.



Да, в Венгрии меня постоянно узнают. Что кричат на улице? Кричат: «Станислав, хайра фради!» Это значит «фради, вперед!» (фради — прозвище «Ференцвароша» — прим), — сказал Черчесов в эфире программы «Катар 2022. Все на футбол!» на «Матч ТВ».