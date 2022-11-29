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19 минут назад

​Неймар точно не сыграет с Камеруном

Евро-футбол.Руиещё 1

Звёздный нападающий сборной Бразилии Неймар не сыграет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Камеруна.

​Неймар не сыграет с Камеруном
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, что Неймар травмировал голеностоп в первой игре на мундиале против Сербии. Форвард пропустил игру против Швейцарии.

«У Неймара был приступ лихорадки, но всё было под контролем. Это не повлияло на процесс его восстановления от травмы. Он не сыграет против Камеруна, как Данило и Алекс Сандро», - сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

Сборная Бразилии сыграет против Камеруна в пятницу, 2 декабря. «Селесао» уже обеспечили себе место в плей-офф чемпионата мира.

Футбол,Алекс Сандро,
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