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1 час назад

Месси добавили в Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2

Чемпионат.com

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 добавили последнего обещанного футболиста — Месси. Комплект с ним, включающий восемь предметов, обойдётся в 2400 монет (1500 рублей). Напрямую в России нельзя купить монеты COD.

Месси добавили в Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2
Фото: ACTIVISIONACTIVISION

Что входит в состав комплекта?

Оперативник Месси

Добивание в стиле Месси

Чертёж для пистолета-пулемёта в стиле Месси

Чертёж для пистолета-пулемёта в стиле Месси

Скин для техники в стиле Месси

Брелок для оружия в стиле Месси

Стикер на оружие в стиле Месси

Анимированная эмблема профиля в стиле Месси

Прямо сейчас в разгар Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в Call of Duty также проходит празднование ЧМ. Там проводят опросы среди игроков — что-то вроде ставок на команды, которые победят в ближайших матчах. За победу дают тематические награды, а за череду правильных предсказаний — более весомые призы.

Футбол,
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