Месси добавили в Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 добавили последнего обещанного футболиста — Месси. Комплект с ним, включающий восемь предметов, обойдётся в 2400 монет (1500 рублей). Напрямую в России нельзя купить монеты COD.

Прямо сейчас в разгар Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в Call of Duty также проходит празднование ЧМ. Там проводят опросы среди игроков — что-то вроде ставок на команды, которые победят в ближайших матчах. За победу дают тематические награды, а за череду правильных предсказаний — более весомые призы.