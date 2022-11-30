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1 час назад

«ПСЖ» может продать Мбаппе летом 2023 года

Советский спорт

В клубе хотят избежать ситуации, при которой игрок уйдет бесплатно.

«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе
Фото:  пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, форвард не горит желанием продлевать контракт, что вынуждает руководство выставить его на трансфер. Таким образом, в клубе хотят избежать ситуации, при которой футболист уйдет в другую команду на правах свободного агента.

Отмечается, что в услугах француза по-прежнему заинтересован мадридский «Реал», предлагавший за его переход 180 млн евро. Также за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хотел перейти в «Реал», однако, переход не состоялся по решению боссов «ПСЖ».

Футбол,Манчестер Юнайтед,Реал,
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