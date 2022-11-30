В клубе хотят избежать ситуации, при которой игрок уйдет бесплатно.

Фото: пресс-служба клуба "ПСЖ" пресс-служба клуба "ПСЖ"

«ПСЖ» рассматривает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе. Об этом пишут британские СМИ.

По данным источника, форвард не горит желанием продлевать контракт, что вынуждает руководство выставить его на трансфер. Таким образом, в клубе хотят избежать ситуации, при которой футболист уйдет в другую команду на правах свободного агента.

Отмечается, что в услугах француза по-прежнему заинтересован мадридский «Реал», предлагавший за его переход 180 млн евро. Также за ситуацией следят «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».