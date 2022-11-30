Семак высказался о драке игроков "Зенита" и "Спартака"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке, которая произошла в матче шестого тура группового этапа Кубка России со «Спартаком», передает «Россия 24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист отметил, что ему непонятные некоторые решения арбитра Владимира Москалева. В частности, тренер обратил внимание, что после стычки Вильмара Барриоса и Квинси Промеса игрок «Зенита» был удален, а его оппонент — нет.

«Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков», — заявил Семак.

Встреча 6-го тура группового этапа Кубка России прошла 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, 4:2 пен). Сразу по окончании основного времени матча на поле разгорелась массовая драка с участием не только футболистов, но также запасных и представителей тренерского штаба.

В результате драки главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил по три футболиста из каждой команды. У «Зенита» были удалены Вильмар Барриос, Родригао и Малком, а у москвичей — Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

Примечательно, что «Зенит», который изначально считался фаворитом этой группы, занял третью строчку и вышел только в «Путь регионов». «Спартак» при этом возглавил группу и вышел в плей-офф Кубка России с первого места.