Назван состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России по футболу

В первом в истории Матче звезд Кубка России, который пройдет 3 декабря, примут участие игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов. Пресс-служба РФС объявила об участии, в частности, Квинси Промеса , Сергея Пиняева , Алексея Сутормина и Алексея Гасилина — имена остальных футболистов, которые могут выступить на шоу, пока не называются.

В программе Матча звезд — собственно матч, который будет проходить два тайма по 15 минут в формате 5х5. Также футболисты будут состязаться на силу и точность удара и на ловкость приема мяча. По окончании шоу-программы состоится жеребьевка весенней части Кубка России.