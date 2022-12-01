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47 минут назад

Назван состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России по футболу

Газета.Ruиещё 6

Пресс-служба Матча звезд Кубка России в Telegram-канале опубликовала состав команды Пути регионов.

Назван состав команды Пути регионов на Матч звезд Кубка России по футболу
Фото: РПЛРПЛ

Команда Пути регионов: Артем Ковешников («Торпедо-Владимир»), Александр Маменко («Амкал»), Никита Бабич («Темп»), Рустам Вазитдинов («Текстильщик»), Дмитрий Великородный («Звезда»), Владимир Марухин («Акрон»), Кантемир Нахушев («СтавропольАгроСоюз»), Андрей Никитин («Уфа»), Артем Поликарпов («Сахалинец»), Алексей Гасилин («Амкал»), Павел Кудряшов («Звезда»), Даниил Лопатин («Динамо-Брянск»), Даниил Наговицин («Зенит-Ижевск»), Дзамболат Тигиев («СтавропольАгроСоюз»).

Главный тренер: Заур Тедеев («Алания»).

В первом в истории Матче звезд Кубка России, который пройдет 3 декабря, примут участие игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов. Пресс-служба РФС объявила об участии, в частности, Квинси Промеса, Сергея Пиняева, Алексея Сутормина и Алексея Гасилина — имена остальных футболистов, которые могут выступить на шоу, пока не называются.

В программе Матча звезд — собственно матч, который будет проходить два тайма по 15 минут в формате 5х5. Также футболисты будут состязаться на силу и точность удара и на ловкость приема мяча. По окончании шоу-программы состоится жеребьевка весенней части Кубка России.

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