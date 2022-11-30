Борющийся с раком Пеле госпитализирован

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу, пишет портал O Globo.

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Отмечается, что в настоящее время 81-летний Пеле проходит курс лечения от рака. Время от времени он навещает в сопровождении жены медицинские учреждения в рамках курса.

Это посещение не было запланировано. Жена доставила его в больницу после того, как у футболиста появились отеки по всему телу.

Врачи сообщили, что в среду, 30 ноября, проведут серию тестов для более глубокой оценки его состояния.