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1 час назад

Пеле госпитализирован в больницу в Сан-Паулу из-за «общего отека»

Илья Родин

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу, пишет портал O Globo.

Борющийся с раком Пеле госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время 81-летний Пеле проходит курс лечения от рака. Время от времени он навещает в сопровождении жены медицинские учреждения в рамках курса.

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Это посещение не было запланировано. Жена доставила его в больницу после того, как у футболиста появились отеки по всему телу.

Врачи сообщили, что в среду, 30 ноября, проведут серию тестов для более глубокой оценки его состояния.

Уточняется, что у Пеле, кроме генерализованного отека, была выявлена «декомпенсированная сердечная недостаточность».

Футбол,Альберт Эйнштейн,Владимир Путин,
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