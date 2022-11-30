Борющийся с раком Пеле госпитализирован

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу, пишет портал O Globo.
Отмечается, что в настоящее время 81-летний Пеле проходит курс лечения от рака. Время от времени он навещает в сопровождении жены медицинские учреждения в рамках курса.
Это посещение не было запланировано. Жена доставила его в больницу после того, как у футболиста появились отеки по всему телу.
Врачи сообщили, что в среду, 30 ноября, проведут серию тестов для более глубокой оценки его состояния.
Уточняется, что у Пеле, кроме генерализованного отека, была выявлена «декомпенсированная сердечная недостаточность».