Карелин предложил привлечь МВД к реконструкции стадионов «Динамо»

«Тем, кто не знает, в динамовские стадионы, даже если они находятся в очень важных субъектах, где борьба была популярна и лыжные гонки, не может Министерство спорта вкладывать свои целевые деньги, это является нарушением бюджетной дисциплины, — подчеркнул политик. — Министерство внутренних дел — один из учредителей динамовских спортивных организаций».