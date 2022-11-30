Карелин предложил привлечь МВД к реконструкции стадионов «Динамо»

К реконструкции стадионов «Динамо» стоит привлекать Министерство внутренних дел наряду с другими профильными ведомствами. Об этом член Комитета Совфеда по международным делам Александр Карелин заявил в ходе «открытого диалога» с главой Минспорта Олегом Матыциным в палате регионов.
По мнению сенатора, в рамках межведомственного взаимодействия министру спорта стоит прямо и жестко приглашать к участию в таких работах представителей всех причастных органов.
«Тем, кто не знает, в динамовские стадионы, даже если они находятся в очень важных субъектах, где борьба была популярна и лыжные гонки, не может Министерство спорта вкладывать свои целевые деньги, это является нарушением бюджетной дисциплины, — подчеркнул политик. — Министерство внутренних дел — один из учредителей динамовских спортивных организаций».
По данным самого МВД, его коллектив — самый многочисленный в физкультурно-спортивном обществе «Динамо».