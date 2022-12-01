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23 минуты назад

Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом России в 2022 году

Betassistиещё 1

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев стал обладателем почётной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ. Отметим, что данная награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова.

Назван лучший молодой футболист России 2022 года
Фото: BetassistBetassist

Сергей Пиняев в голосовании экспертов набрал 317 баллов и уверено опередил остальных претендентов на награду. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин провёл 11 матчей в РПЛ и стал автором 3 забитых мячей и 1 результативной передачи.

Второе место в голосовании занял нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Тройку лидеров замкнул полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).

Отметим, что в 2021 году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.

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