Назван лучший молодой футболист России 2022 года

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев стал обладателем почётной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ. Отметим, что данная награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова.
Сергей Пиняев в голосовании экспертов набрал 317 баллов и уверено опередил остальных претендентов на награду. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин провёл 11 матчей в РПЛ и стал автором 3 забитых мячей и 1 результативной передачи.
Второе место в голосовании занял нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (258 баллов). Тройку лидеров замкнул полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов (172 балла).
Отметим, что в 2021 году обладателем премии «Первая пятёрка» стал полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян.