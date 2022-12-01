Назван лучший молодой футболист России 2022 года

Полузащитник самарских « Крыльев Советов » и сборной России Сергей Пиняев стал обладателем почётной премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому футболисту РПЛ. Отметим, что данная награда ежегодно вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова.

Сергей Пиняев в голосовании экспертов набрал 317 баллов и уверено опередил остальных претендентов на награду. В нынешнем сезоне 18-летний россиянин провёл 11 матчей в РПЛ и стал автором 3 забитых мячей и 1 результативной передачи.