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59 минут назад

Влахович прокомментировал слухи о романе с женой партнёра по сборной Сербии

Евро-футбол.Ру

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал слухи о романе с женой партнера по национальной команде Предрага Райковича.

Сербского игрока обвинили в романе с женой партнера по сборной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Эти слухи распускают люди, которым, по всей видимости, нечем заняться. Может, это является их работой. Я же готов защищать свои имя в суде, если до этого дойдет. Все, что говорят по этому поводу,

В команде хорошая атмосфера. Все наши мысли о матче со Швейцарией. Жаль, что люди сейчас говорят не о матче, а о чем-то другом», - передает слова бомбардира газета Marca.

Матч сборных Сербии и Швейцарии состоится в пятницу, 2 декабря. Начало – 22:00 мск.

Футбол,Душан Влахович,
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