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17 минут назад

Гурцкая рассказал, чего не хватает Месси до звания легенды футбола

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что аргентинскому форварду Лионелю Месси не хватает звания чемпиона мира для того, чтобы считаться легендой.

Гурцкая рассказал, чего не хватает Месси до звания легенды футбола
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Месси - великий, но для того, чтобы быть легендой, ему не хватает победы на ЧМ. Это верх карьеры любого футболиста. Тем более он капитан Аргентины и ведет команду за собой», - поведал Гурцкая в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!» на ютубе.

Сборная Аргентины пробилась в плей-офф чемпионата мира – 2022 с первого места в группе. В первом раунде плей-офф подопечные Лионеля Скалони встретятся с национальной командой Австралии. Матч пройдет 3 декабря.

Футбол,Тимур Гурцкая,Лионель Месси,
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