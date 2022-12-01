Гурцкая рассказал, чего не хватает Месси до звания легенды футбола

«Месси - великий, но для того, чтобы быть легендой, ему не хватает победы на ЧМ. Это верх карьеры любого футболиста. Тем более он капитан Аргентины и ведет команду за собой», - поведал Гурцкая в рамках шоу «Это Кубок мира, брат!» на ютубе.