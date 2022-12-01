Стало известно, когда могут продать «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров, планирует осуществить сделку по продаже клуба до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

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Семья Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года, сообщила на прошлой неделе, что изучает «стратегические альтернативы» для клуба, одной из которых была его продажа. Сделка о продаже «МЮ» может быть заключена к весне.

В мае 2005 года Глейзеры приобрели «МЮ» за 790 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор клуб потратил более 1 миллиарда фунтов стерлингов на выплату процентов и кредитов, а также на дивиденды по акциям, большая часть которых досталась американской семье.

Отмечается, что Глейзеры не ставят четких временных рамок в плане продажи в отличие от «Челси». Напомним, что в конце прошлого сезона российскому бизнесмену Роману Абрамовичу пришлось продать клуб из-за наложенных на него санкций. Новым владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боули.