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39 минут назад

​Игроки «Зенита» и «Спартака» смогут сыграть в кубковом финале, несмотря на дисквалификации

Евро-футбол.Ру

КДК РФС вынес решение по драке, случившейся в кубковом поединке между «Зенитом» и «Спартаком». Вильмар Барриос, Родригао, Малком, Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть игр Фонбет Кубка России.

​Есть вероятность, что игроки «Зенита» и «Спартака» смогут сыграть в финале кубка
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Если «Спартак» и «Зенит» доберутся до суперфинала Фонбет Кубка России, то шесть указанных футболистов смогут выйти на поле. Теоретический финальный поединок за трофей для «красно-белых» и «сине-бело-голубых» будет седьмым по счёту, то есть первым после истечения срока дисквалификации.

Добавим, что «Спартак» является действующим обладателем кубка России.

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