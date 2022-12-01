​Есть вероятность, что игроки «Зенита» и «Спартака» смогут сыграть в финале кубка

КДК РФС вынес решение по драке, случившейся в кубковом поединке между «Зенитом» и «Спартаком» . Вильмар Барриос , Родригао, Малком, Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть игр Фонбет Кубка России.

Если «Спартак» и «Зенит» доберутся до суперфинала Фонбет Кубка России, то шесть указанных футболистов смогут выйти на поле. Теоретический финальный поединок за трофей для «красно-белых» и «сине-бело-голубых» будет седьмым по счёту, то есть первым после истечения срока дисквалификации.