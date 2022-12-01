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31 минуту назад

​Газзаев оценил наказания для игроков «Зенита» и «Спартака» за драку

Евро-футбол.Ру

Участники драки в концовке кубкового матча «Зенит» - «Спартак» получили дисквалификации на шесть матчей в рамках турнира. Комментарий насчёт решения КДК РФС дал известный российский тренер Валерий Газзаев.

​Газзаев оценил наказания для игроков «Зенита» и «Спартака» за драку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Решение жёсткое конечно, но на мой взгляд, справедливое», - высказался Газзаев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что шесть ближайших матчей Фонбет Кубка России пропустят Александр Соболев, Александр Селихов, Шамар Николсон, Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

Отметим, что указанные футболисты смогут сыграть в финале Фонбет Кубка России, если «Спартак» и «Зенит» туда дойдут.

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