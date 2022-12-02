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1 час назад

На ЧМ-2026 могут отказаться от идеи с 3 командами в 16 группах в пользу 12 групп с 4 сборными

Sports.ru

На ЧМ-2026 могут отказаться от идеи с 3 командами в группе.

На ЧМ-2026 могут отказаться от инновационных идей с правилами
Фото: Sports.ruSports.ru

Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут участвовать 48 команд. Планируется, что они будут разделены на 16 групп по 3 сборных. Команды, занявшие два первых места, будут выходить в плей-офф.

По информации The Guardian, организаторы следующего чемпионата мира рассматривают возможность отказа от формата с тремя командами в группе в пользу традиционных 4 сборных. Существуют опасения, что при формате с тремя командами в последнем туре будет слишком много малозначащих матчей.

В случае изменений на ЧМ-2026 будет 12 групп с 4 командами. Также такое изменение приведет к увеличению числа матчей на турнире: с 80 до 104.

На данный момент нет решения об изменении схемы группового этапа. Ожидается, что заинтересованные стороны более официально обсудят вопрос в ближайшие месяцы.

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