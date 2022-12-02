Игроки сборной России сыграют за клуб Медиалиги

«Мы хотим провести товарищеский матч, где сами будем играть за команду. Александр хочет играть на воротах, осуществить свою мечту детства. Он хотел всю игру провести как вратарь, потому что он думает, что у него есть навыки для этого. А я сыграю где-то в поле. Надеюсь, что мы выиграем», — сказал Джикия.