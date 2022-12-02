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10 минут назад

Игроки сборной России Джикия и Соболев сыграют за клуб Медиалиги

Газета.Ru

Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев выступят за клуб Медиалиги в качестве игроков. Об этом рассказали сами спортсмены на YouTube-канале своей команды «Бей Беги».

Игроки сборной России сыграют за клуб Медиалиги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы хотим провести товарищеский матч, где сами будем играть за команду. Александр хочет играть на воротах, осуществить свою мечту детства. Он хотел всю игру провести как вратарь, потому что он думает, что у него есть навыки для этого. А я сыграю где-то в поле. Надеюсь, что мы выиграем», — сказал Джикия.

У игроков «Спартака» Александра Соболева и Георгия Джикия есть своя команда в Медийной лиге, которая называется «Бей Беги», которая стартовала в новом сезоне турнира 16 сентября 2022 года. Свой первый матч команда разгромно проиграла «Родине Медиа», созданной экс-игроками «На спорте» Дмитрием Тарасовым и T-Killah.

В текущем сезоне Соболев и Джикия были основными игроками «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Нападающий провел 16 матчей, забив семь мячей и отдав столько же результативных передач. Джикия также провел 16 игр, отметившись одним ассистом.

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