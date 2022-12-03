Сборная Аргентины обыгрывает команду Австралии после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022

Гол нападающего Лионеля Месси обеспечил сборной Аргентины минимальное преимущество над командой Австралии после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ 2022. Счет после первых 45 минут — 1:0 в пользу аргентинцев. Месси отличился на 35 й минуте встречи. Встреча проходит в субботу на стадионе «Ахмед Бин Али» в Аль Райане. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».