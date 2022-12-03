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2 часа назад

Аршавин не видит смысла в переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Газета.Ruиещё 6

Бывший полузащитник сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию не имеет смысла. "Я пока не вижу, что нам даст этот переход. В ФИФА же мы тоже отстранены, насколько я понимаю. Я не вижу, что это меняет. Мы находимся в той ситуации, когда от нас ничего не зависит. Пока конфликт не разрешится, и в футболе не будет никаких изменений", — передает слова Аршавина "Матч ТВ". Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022. Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии. Ранее бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Олег Знарок эмоционально отреагировал на вопрос о том, что он покинул казанскую команду не по собственному желанию, а по инициативе руководства. "Ак Барс" объявил об отставке Знарка с поста главного тренера 2 декабря, уточнив, что специалист покинул клуб по собственному желанию.

Аршавин не видит смысла в переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию
Фото: ReutersReuters
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