Уткин рассказал, какой сон приснился Месси

«Он выходит на ворота сборной Австралии, остаётся обыграть одного защитника, и вдруг резко темнеет, как в пещере… Месси ускоряется, защитник перед ним, почему-то в плаще, он лыс, в очках и с короткой бородкой, а в руках посох. Защитник бьёт посохом по газону и ломающимся тенором говорит: «Ты не забьешь!» И саркастически хихикает», - написал Уткин.