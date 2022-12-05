Пеле переболел ковидом накануне госпитализации

"Примерно три недели назад он подхватил ковид. У него сделаны все прививки, но из-за того, что его организм ослаблен в результате химиотерапии и рака, он подхватил легочную инфекцию. И поэтому был госпитализирован", - сказала она телеканалу "Глобу", продемонстрировавшему в понедельник сюжет о состоянии здоровья экс-игрока сборной Бразилии. Вместе с тем, как подчеркивают родственники футболиста, его жизни ничто не угрожает. "Он не в реанимации. Он в обычной палате, ему ничто не угрожает", - сказала другая дочь Пеле Флавия Арантис.