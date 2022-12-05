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12 минут назад

Пеле переболел ковидом накануне госпитализации

ТАССиещё 5

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле перенес ковид перед госпитализацией в сан-паульскую клинику, где он проходит курс лечения от рака. Об этом сообщила дочь футболиста Келли Насименту.

Пеле переболел ковидом накануне госпитализации
Фото: ТАССТАСС

"Примерно три недели назад он подхватил ковид. У него сделаны все прививки, но из-за того, что его организм ослаблен в результате химиотерапии и рака, он подхватил легочную инфекцию. И поэтому был госпитализирован", - сказала она телеканалу "Глобу", продемонстрировавшему в понедельник сюжет о состоянии здоровья экс-игрока сборной Бразилии. Вместе с тем, как подчеркивают родственники футболиста, его жизни ничто не угрожает. "Он не в реанимации. Он в обычной палате, ему ничто не угрожает", - сказала другая дочь Пеле Флавия Арантис.

Газета "Фолья ди Сан-Паулу" в субботу сообщила, что трехкратный чемпион мира находится на паллиативном лечении, так как его организм перестал реагировать на химиотерапию. Паллиативное лечение помогает снимать болевой синдром и одышку. Согласно последнему пресс-релизу клиники, состояние Пеле стабильно.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 8 декабря он был планово госпитализирован для прохождения лечения. Позже телеканал И-эс-пи-эн сообщил, что у Пеле были обнаружены опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский "Сантос" (1956-1974) и американский "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

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