Адвокат отреагировал на обвинения в избиении экс-жены футболиста

«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал», — сказал Удунян, реагируя на обвинения.