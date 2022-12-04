ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

Российский адвокат отреагировал на обвинения в избиении экс-жены футболиста

Lenta.ruиещё 2

Адвокат Геннадий Удунян, который по данным СМИ, якобы избил бывшую жену экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарью Глушакову, заявил, что не делал этого. Об этом сообщает «Пятый канал».

Адвокат отреагировал на обвинения в избиении экс-жены футболиста
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вранье полнейшее. Я ее пальцем не трогал, я пришел в отель и увидел, что она в номере с моим товарищем. И они там вытворяли грязные вещи с применением каких-то устройств. Я аж испугался этого всего и оттуда убежал», — сказал Удунян, реагируя на обвинения.

По словам адвоката, они не расставались, но экс-жена Глушакова снова повторила сценарий своих предыдущих отношений.

«Она мне изменила и сейчас выбрала такую тактику защиты. Натура такая у человека. Что с мужем было, то и со мной», — заключил Удунян.

Ранее издание Baza сообщило, что Дарья Глушакова была избита Геннадием Удуняном в отеле в центре Москвы, где она находилась со своим молодым человеком. Удунян приехал в отель разобраться с соперником. В ходе скандала он ударил Дарью по голове. Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Футбол,Геннадий Удунян,Дарья Глушакова,Денис Глушаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители