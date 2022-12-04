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1 час назад

Пеле выступил с заявлением из-за состояния своего здоровья

Елена Прошина

Трехкратный чемпион мира, бразильский футболист Пеле обратился к поклонникам, сделав заявление по поводу состояния своего здоровья, сообщает «Московский комсомолец».

Пеле выступил с заявлением из-за состояния своего здоровья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он призвал всех сохранять спокойствие и быть позитивными.

«Я силен, преисполнен надежды и продолжаю лечение как обычно», — заявил спортсмен.

Пеле также поблагодарил врачей и добавил, что продолжает следить за Чемпионатом мира, который проходит в Катаре.

Врачи рассказали, чем заболел футболист Пеле

Пеле был госпитализирован 29 ноября. Ему диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, спутанность сознания. Футболиста госпитализировали, чтобы оценить результаты лечения онкологического заболевания толстой кишки. СМИ сообщили, что организм спортсмена больше не реагирует на химиотерапию, и специалисты только снимают болевые симптомы.

Пеле — единственный футболист в мире, который три раза стал чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). По версии футбольной Комиссии ФИФА он стал лучшим футболистом XX века. Пеле также является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

Футбол,
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