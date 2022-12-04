Пеле выступил с заявлением из-за состояния своего здоровья

Трехкратный чемпион мира, бразильский футболист Пеле обратился к поклонникам, сделав заявление по поводу состояния своего здоровья, сообщает «Московский комсомолец».

Он призвал всех сохранять спокойствие и быть позитивными.

«Я силен, преисполнен надежды и продолжаю лечение как обычно», — заявил спортсмен.

Пеле также поблагодарил врачей и добавил, что продолжает следить за Чемпионатом мира, который проходит в Катаре.

Пеле был госпитализирован 29 ноября. Ему диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, спутанность сознания. Футболиста госпитализировали, чтобы оценить результаты лечения онкологического заболевания толстой кишки. СМИ сообщили, что организм спортсмена больше не реагирует на химиотерапию, и специалисты только снимают болевые симптомы.