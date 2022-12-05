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57 минут назад

Главный тренер "Ростова" Карпин обратился к своим подопечным во время отпуска

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин записал обращение к футболистам донского клуба во время отпуска.

"Только особо не пьем и не жрем." - Карпин обратился к игрокам «Ростова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну что, футболистики, как дела у вас? Отдыхаете? Ладно, давайте, нормально все, отдыхайте. Только особо не пьем и не жрем. Повнимательнее», — сказал специалист на видео в социальных сетях.

«Ростов» после 17-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет семь баллов.

Карпин стал тренером сборной России летом 2021 года. В прошлом году национальная команда под руководством специалиста заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира, уступив только Хорватии.

Весной национальная команда должна была сыграть стыковые матчи, но из-за отстранения не смогла этого сделать. В начале ноября Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с тренером.

Ранее Валерий Карпин попросил совета подписчиков из-за недовольства жены Дарьи его внешним видом.

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