Игрок сборной Хорватии расстроился отстранению России от международного футбола

"Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы", — сказал Влашич.