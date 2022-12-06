Игрок сборной Хорватии расстроился отстранению России от международного футбола

Полузащитник "Торино" и сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях. Его слова передает "Чемпионат".
"Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы", — сказал Влашич.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, в том числе в квалификации к чемпионату мира — 2022. Осенью стало известно, что российская команда не будет принимать участие в жеребьевке чемпионата Европы 2024 года, а следовательно, пропустит и предстоящий турнир в Германии.
Ранее тренер Анатолий Бышовец заявил, что существует сразу несколько веских причин, по которым Российскому футбольному союзу (РФС) не нужно переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).