Зарема Салихова назвала самый обидный трансфер "Спартака"

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, — это Сергей Пиняев. Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».