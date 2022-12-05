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1 час назад

Зарема Салихова назвала самый обидный несостоявшийся трансфер "Спартака"

Газета.Ru

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о самом обидном несостоявшемся трансфере красно-белых.

Зарема Салихова назвала самый обидный трансфер "Спартака"
Фото: Телеграм-канал Заремы СалиховойТелеграм-канал Заремы Салиховой

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам, — это Сергей Пиняев. Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

18-летний Пиняев является воспитанником «Чертаново». В текущем сезоне форвард самарских «Крыльев Советов» провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Сергей Пиняев рассказал о том, что получил много слов поддержки после того, как у него обнаружили проблемы со здоровьем.

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Игрок быстро восстановился и вернулся к игре. В ноябре он дебютировал за сборную России.

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