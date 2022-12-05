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26 минут назад

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком сборной Канады

Евро-футбол.Ру

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид намерен продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги, сообщает Sun on Sunday.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком сборной Канады
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Действующий контракт канадского футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «Лилля» также проявляют лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне молодой форвард провёл в составе «Лилля» 15 матчей, забив в них девять голов и отдав три результативные передачи.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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