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46 минут назад

Златан Ибрагимович: «У меня не такое большое эго. Делаю все, чтобы помочь товарищам по «Милану»

Sports.ru

Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане».

Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я тот, кто хочет помогать во всем, у меня нет большого эго, я не из тех, кто хочет все делать сам. Я здесь, в «Милане», чтобы выложиться полностью, помочь своим товарищам по команде совершенствоваться, добиваться успеха и понимать, что мы делаем. Это жертва, тяжелая работа, и мы делаем это не просто для того, чтобы скоротать время. Отдать голевую передачу так же важно, как и забить гол. Я делаю все, что в моих силах,

Мое долголетие? Я чувствую себя молодым! Для меня важно выигрывать, я делаю все, чтобы помочь команде. Если я делаю это как самый старший, это тоже прекрасно», – сказал нападающий «Милана».

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