Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане»

«Я тот, кто хочет помогать во всем, у меня нет большого эго, я не из тех, кто хочет все делать сам. Я здесь, в «Милане», чтобы выложиться полностью, помочь своим товарищам по команде совершенствоваться, добиваться успеха и понимать, что мы делаем. Это жертва, тяжелая работа, и мы делаем это не просто для того, чтобы скоротать время. Отдать голевую передачу так же важно, как и забить гол. Я делаю все, что в моих силах,