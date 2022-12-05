Дзагоев положительно отозвался о Слуцком

"Когда Леонид Викторович позвонил и позвал меня в "Рубин", я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил, но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация. Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал", - отметил Дзагоев.