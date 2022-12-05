Дзагоев положительно отозвался о Слуцком

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий является величиной в футболе и хорошим человеком. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в понедельник высказал полузащитник "Рубина" Алан Дзагоев.
Под руководством Слуцкого Дзагоев выступал сборной России, а также в московском ЦСКА и "Рубине". Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года, 15 ноября 2022 года он покинул клуб.
"Леонид Викторович - тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторыч так решил, значит, были свои причины [уйти из клуба], отговаривать - это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого, но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода", - сказал Дзагоев.
Футболист рассказал, как Слуцкий позвал его в казанскую команду.
"Когда Леонид Викторович позвонил и позвал меня в "Рубин", я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил, но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация. Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал", - отметил Дзагоев.
"У меня контракт до конца сезона, сейчас отпуск, а дальше соберемся на сборы - там будет понятно, как руководство видит меня в дальнейшем. Пока никаких разговоров не было, я отдыхаю и даже не думаю об этом", - добавил он.
Слуцкому 51 год, до "Рубина" он тренировал элистинский "Уралан", "Москву", самарские "Крылья Советов", ЦСКА, английский "Халл" и нидерландский "Витесс". Вместе с ЦСКА он трижды стал чемпионом России, также по два раза завоевал кубок и суперкубок страны. С августа 2015 года по июнь 2016 года Слуцкий занимал пост главного тренера сборной России. При нем команда попала на чемпионат Европы во Франции, но заняла последнее место в группе с командами Уэльса, Англии и Словакии.