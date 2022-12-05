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47 минут назад

Польский журналист прокомментировал отказ сборной играть отборочный матч ЧМ с Россией

Илья Родин

Обозреватель польского портала Piłka Nożna Ярослав Томчик прокомментировал отказ сборной Польши от стыкового матча чемпионата мира с национальной командой России в марте 2022 года. По его мнению, россияне в любом случае не попали бы на ЧМ, пишет «Чемпионат«.

«Россию бы все равно выкинули с турнира«
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Томчик подчеркнул, что на кого бы ни попала национальная сборная России при жеребьевке, ей все равно не удалось бы поехать на турнир в Катар.

«Мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы все равно выкинули с турнира», - уточнил журналист.

Он отметил, что решение об отстранении российской сборной приняла ФИФА, а не федерация Польши.

Россию отстранили от мирового футбола

Томчик уточнил, что поляки, действительно, первыми высказались о нежелании играть с русскими. Это было вызвано тем, что по жребию именно им выпало играть против РФ. Он добавил, что позднее «Чехия и Швеция тоже сказали, что не будут с вами [россиянами] играть».

Футбол,Ярослав Томчик,СБОРНАЯ РОССИИ,
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