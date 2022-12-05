Обозреватель польского портала Piłka Nożna Ярослав Томчик прокомментировал отказ сборной Польши от стыкового матча чемпионата мира с национальной командой России в марте 2022 года. По его мнению, россияне в любом случае не попали бы на ЧМ, пишет «Чемпионат«.

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Томчик подчеркнул, что на кого бы ни попала национальная сборная России при жеребьевке, ей все равно не удалось бы поехать на турнир в Катар.

«Мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы все равно выкинули с турнира», - уточнил журналист.

Он отметил, что решение об отстранении российской сборной приняла ФИФА, а не федерация Польши.