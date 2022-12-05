Обозреватель польского портала Piłka Nożna Ярослав Томчик прокомментировал отказ сборной Польши от стыкового матча чемпионата мира с национальной командой России в марте 2022 года. По его мнению, россияне в любом случае не попали бы на ЧМ, пишет «Чемпионат«.
Томчик подчеркнул, что на кого бы ни попала национальная сборная России при жеребьевке, ей все равно не удалось бы поехать на турнир в Катар.
«Мне кажется, на кого бы вы ни попали – Россию бы все равно выкинули с турнира», - уточнил журналист.
Он отметил, что решение об отстранении российской сборной приняла ФИФА, а не федерация Польши.
Томчик уточнил, что поляки, действительно, первыми высказались о нежелании играть с русскими. Это было вызвано тем, что по жребию именно им выпало играть против РФ. Он добавил, что позднее «Чехия и Швеция тоже сказали, что не будут с вами [россиянами] играть».