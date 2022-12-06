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17 минут назад

Спортивный юрист заявил, что "Ювентус" могут исключить из Серии А

Газета.Ruиещё 4

Эксперт по спортивному праву Маттиа Грассани заявил, что «Ювентус» может оказаться в итальянской Серии В. Его слова передает La Repubblica.

"Ювентус" могут опять исключить из Серии А
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это самое серьезное расследование, которому подвергался «Ювентус» когда-либо. Незаконные действия охватывают области правил фондового рынка, а также корпоративных и спортивных правил. «Ювентус» рискует не только штрафом и наказанием. По закону возможно исключение команды из Серии А», — сказал юрист.

Ранее прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений бывшим руководителям «Ювентуса». Также накануне стало известно, что руководство «Ювентуса» в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку.

Это решение было принято на внеочередном заседании правления. Свои посты покинули президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления. Причиной такого решения называют расследование фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Стоит отметить, что Аньелли руководил клубом с 2010 года. Под его началом туринская команда девять раз выигрывала Серию А.

Футбол,Андреа Аньелли,Павел Недвед,
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