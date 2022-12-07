Роналду обратился к госпитализированному Пеле

Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.