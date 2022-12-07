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57 минут назад

Роналду обратился к госпитализированному Пеле

Газета.Ruиещё 4

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пожелал здоровья трехкратному чемпиону мира в составе национальной команды Бразилии Пеле, который на текущий момент находится в больнице.

Роналду обратился к госпитализированному Пеле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пеле был госпитализирован 29 ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что Пеле переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

"Пеле, выздоравливай скорее, поправляйся. Наш король должен поправиться. Это все, что мы хотим", - приводит слова португальца Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что бразильские футболисты растянули баннер в поддержку Пеле после выхода в четвертьфинал чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Бразильцы в 1/8 финала турнира нанесли поражение команде Южной Кореи со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

Футбол,Лукас Пакета,Криштиану Роналду,
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