Футболист сборной Хорватии признался в любви к Москве

«Конечно, я допускаю, что в будущем еще поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА. Готов вернуться только в ЦСКА? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — сказал Влашич.