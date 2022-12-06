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1 час назад

Футболист сборной Хорватии признался в любви к Москве

Газета.Ruиещё 7

Ранее выступавший за ЦСКА полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич допустил, что в будущем вернется в Россию. Его слова передает «Чемпионат».

Футболист сборной Хорватии признался в любви к Москве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Конечно, я допускаю, что в будущем еще поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА. Готов вернуться только в ЦСКА? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — сказал Влашич.

Влашич провел за ЦСКА 108 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 21 результативную передачу. Сейчас он выступает за итальянский «Торино». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Влашича оценивается в €22 млн.

Ранее Никола Влашич ответил на вопрос об отказе клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» выплатить московскому ЦСКА долг за его трансфер.

Футбол,Никола Влашич,
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