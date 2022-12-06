Суд отказал Газизову во взыскании 89 млн рублей с Федуна

"Газизов не присутствовал на заседании. Как мы понимаем, он продолжает лечиться в больнице - пришел его представитель и сказал, что будет присутствовать один, на что Газизов согласился, - продолжила юрист "Спартака". - Стали слушать апелляционные жалобы, потому что с тем решением были не согласны все - апелляционную жалобу подавали как Газизов, так и "Спартак" и Федун. Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со "Спартака", Федун просил отменить в своей части, а "Спартак" просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна. В итоге Газизову во взыскании отказали полностью".