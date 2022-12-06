Суд отказал Газизову во взыскании 89 млн рублей с Федуна

Верховный суд Башкортостана отменил решение о взыскании 89 млн рублей с бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом ТАСС во вторник сообщила юрист красно-белых Елена Чачуа.
6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова. 20 сентября Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения это дело.
"Октябрьский суд, рассматривая дело, отказал во взыскании [средств] со "Спартака" и взыскал [их] с Федуна. Сейчас Верховный суд Башкортостана отменил решение в части взыскания с Федуна, а в части "Спартака" оставил без изменений. На сегодняшний момент отказали полностью. Сегодня Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в истории взысканий Газизова к его бывшим работодателям".
"Газизов не присутствовал на заседании. Как мы понимаем, он продолжает лечиться в больнице - пришел его представитель и сказал, что будет присутствовать один, на что Газизов согласился, - продолжила юрист "Спартака". - Стали слушать апелляционные жалобы, потому что с тем решением были не согласны все - апелляционную жалобу подавали как Газизов, так и "Спартак" и Федун. Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со "Спартака", Федун просил отменить в своей части, а "Спартак" просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна. В итоге Газизову во взыскании отказали полностью".
Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход "Спартака" в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Бывший гендиректор "Спартака" предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций "Спартака", Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.
22 августа компания "Лукойл" объявила о покупке 100% акций "Спартака", Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба. Контрольный пакет акций клуба принадлежал ему с 2004 года. Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", в марте 2021 года он вернулся на эту должность.