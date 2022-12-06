​Аршавин назвал лучшего тренера первой части РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин выбрал лучшего, на его взгляд, тренера Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

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«Марцел Личка. Он заслужил - «Оренбург» при нём преобразился», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После семнадцати сыгранных туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Динамо», идущего четвёртым, команда Марцела Лички отстаёт всего лишь на четыре зачётных балла.