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1 час назад

​Аршавин назвал лучшего тренера первой части РПЛ

Евро-футбол.Руиещё 1

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин выбрал лучшего, на его взгляд, тренера Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

​Аршавин назвал лучшего тренера первой части РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Марцел Личка. Он заслужил - «Оренбург» при нём преобразился», - высказался Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После семнадцати сыгранных туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От «Динамо», идущего четвёртым, команда Марцела Лички отстаёт всего лишь на четыре зачётных балла.

Любопытно, что именно «Оренбург» пропустил больше всех в этом чемпионате – 37 голов в 17 матчах.

Футбол,Андрей Аршавин,Динамо,
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