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46 минут назад

Аршавин оценил вероятность выхода РФС из УЕФА

Lenta.ru

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Его слова приводит Sport24.

Аршавин оценил вероятность выхода РФС из УЕФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в Международной федерации футбола (ФИФА). Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — заявил он. Аршавин отметил, что необходимо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования.

Ранее президент РФС Александр Дюков высказался о возможном выходе организации из состава УЕФА. «Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть», — поделился он.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

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