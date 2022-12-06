Аршавин оценил вероятность выхода РФС из УЕФА

«Не понимаю смысл этого перехода, если мы все равно заблокированы в Международной федерации футбола (ФИФА). Если есть другие причины, о которых я не знаю, пускай рассматривают переход», — заявил он. Аршавин отметил, что необходимо заниматься внутренним футболом, внутренними кадрами и устраивать внутренние соревнования.