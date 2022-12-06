ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
56 минут назад

Криштиану Роналду намерен отсудить 20 млн евро у «Ювентуса»

Илья Родин

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен через адвокатов отсудить у ФК «Ювентус» 20 млн евро. Об этом пишет The Sun.

Роналду захотел отсудить 20 млн евро у «Ювентуса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Роналду выступал за итальянский «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В рамках контракта ему должны были выплатить 20 млн евро даже в том случае, если он покинет клуб.

Невилл: «Роналду не отвечал на мои звонки»

Эта сумма полагалась ему за то, что футболист на фоне пандемии коронавируса согласился на сокращение зарплаты.

Позднее, через некоторое время после выхода Криштиану из клуба, гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что, насколько ему известно, у клуба нет долгов перед бывшим игроком.

Ранее сообщалось, что ФК «Манчестер Юнайтед» досрочно расторгнул контракт с Роналду. Это произошло после того, как футболист дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители