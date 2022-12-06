Роналду захотел отсудить 20 млн евро у «Ювентуса»

Португальский нападающий Криштиану Роналду намерен через адвокатов отсудить у ФК «Ювентус» 20 млн евро. Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что Роналду выступал за итальянский «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В рамках контракта ему должны были выплатить 20 млн евро даже в том случае, если он покинет клуб.

Эта сумма полагалась ему за то, что футболист на фоне пандемии коронавируса согласился на сокращение зарплаты.

Позднее, через некоторое время после выхода Криштиану из клуба, гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене заявил, что, насколько ему известно, у клуба нет долгов перед бывшим игроком.